نقيب المهندسين يزور خالد البلشي لتهنئته بفوزه بمقعد نقيب الصحفيين

زار المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين إلى مقر نقابة الصحفيين؛ لتقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد فوزه المستحق والتاريخي بمنصب نقيب الصحفيين خلال انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت مؤخرًا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد ناصر- أمين صندوق نقابة المهندسين، كما شهد اللقاء عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وبينهم: جمال عبدالرحيم- السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وهشام يونس- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، ومحمد الجارحي- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، أكد النبراوي على تقديره لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين، وعبر عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهمتهم لتحقيق مطالب وطموحات جموع الصحفيين.

من جانبه أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي حرصه على التواصل والتعاون في كافة القضايا المهنية، والعمل النقابي المشترك بين نقابتي الصحفيين والمهندسين.

واتفق الطرفان على استمرار اللقاءات والتنسيق المشترك في كافة القضايا النقابية والمهنية.

على جانب آخر، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الجمعية العمومية للنقابة، قراراتها نافذة فور إصدارها.

وأوضح في تصريحات له: “لا تحتاج قرارات الجمعية العمومية في اعتمادها أي جهة إدارية والممثلة في وزير الري (مع كامل الاحترام والتقدير لسيادته) أو النقيب العام أو مجلس النقابة”.

وتابع: “حالة التصويت داخل الجمعية العمومية مثبتة في الفيديوهات التي تم بثها بشكل حي وتلقائي على الهواء مباشرة من خلال المهندسين المشاركين في الجمعية، وشهدها جميع المهندسين”.

وأكمل أن قرارات الجمعية العمومية واضحة للجميع وتمت بحضور هيئة المكتب كاملة ولم يتحدث أحد منهم أو يُبدي أي وجهة نظر فيما طُرح من قرارات، رغم أن جدول الأعمال يتضمن كلمة للأمين العام وكلمات للوكيل الأول والثاني للنقابة.

وسبق أن قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إننا بدأنا فى تنفيذ خطوات من قرارات الجمعية، منها حظر تولي المنتخبين عضوية مجالس إدارة الشركات التي تمتلك تساهم فيها النقابة، مؤكدًا أن الزملاء الذين اختارهم المجلس الأعلي كأعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات شخصيات محترمة وعلى أعلى مستوى، لكن قرار الجمعية العمومية كان من باب فصل الملكية عن الإدارة.

وأضاف طارق النبراوي خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر النقابة، أننا بصدد تشكيل لجنة من أعلى الكفاءات فى نقابة المهندسين لوضع أسس ومعايير اختيار من يمثل النقابة فى هذه الشركات، وستعرض مقترحاتهم على المجلس الأعلى، لافتًا إلى أن قرار زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا سيتم تنفيذه فورًا.