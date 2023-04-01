يترقب العاملون بقطاع البترول، خلال الفترة القادمة موعد صرف المرتبات بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أقرها مجلس النواب.

ويتساءل عدد كبير من موظفي قطاع البترول المصري عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والذي من المقرر أن يتم تبكير صرف مرتبات قبل بداية أيام من عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين بقطاع البترول

من المقرر أن تكون الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.

فيما يكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

ومن المقرر أن يصرف للعاملين بقطاع البترول وشركات القطاع العام، خلال أيام 13 و19 و20 و26 و30 أبريل عام 2023، ومتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 6 و9 و10 أبريل 2023

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر زيادة المرتبات والمعاشات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2023، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 3500 جنيه.

وقرر السيسي، التعجيل بإعداد حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، ويبدأ تطبيق الزيادة على المرتبات بداية من مرتبات أبريل.

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