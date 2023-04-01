«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بإخلاء سبيل الأم المتهمة بترك طفلها عقب وفاته إثر عضة كلب داخل مستشفى قصر العيني.

وكشفت التحقيقات عن تلقي أجهزة الأمن إخطاراً من مستشفى قصر العيني بوجود رضيع متوفى، دون أهلية، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره 4 أشهر، مصاب بعضة في منطقة حساسة وأجزاء من القدم أدت لوفاته، وتبين أن والدة الطفل أحضرته ثم هربت بعد علمها بوفاته.

وتمكنت أجهزة الأمن من تتبعها وضبطها، وبالتحقيق معها قالت إنها تنام في الشارع وجوارها طفلها، ويوم الواقعة استيقظت على صراخ الطفل ووجدت الكلب يعقره، ثم ذهبت به إلى المستشفى ولم يتم إسعافه، وتبين أن الكلب سام، وتوفى الطفل أثناء إجراء جراحة بتر لمحاولة إنقاذه، ففرت هاربة من المستشفى وتركته.

وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وقررت حبس الأم بتهمة الإهمال وتركها طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضها على الطب الشرعي لبيان تعاطيها مخدرات، والتحري حول نشاطها، وصرحت بدفن جثة الطفل.