السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تردد قناة تايم سبورت
تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تزداد معدلات البحث عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني قبل ساعات من انطلاق المباراة المهمة والحاسمة في مشوار كل من فريق النادي الأهلي، وفريق الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023، حيث من المفترض أن يزيح أحد الفريقين الآخر من البطولة ويصعد على حسابه لدور ثمن النهائي، لذا نضع بين أيديكم تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني لمتابعة أحداث مباراة اليوم.

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني

وتنطلق المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والهلال السوداني في ختام جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء، اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، و 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر حيث يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

لاستقبال بث قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني يمكنكم القيام ببعض الخطوات وهي على النحو التالي:

  • أولا: قم بتوصيل التلفاز على الهوائي العادي "الاريال" وفصل الرسيفر.
  • ثانيا: قم بالبحث عن التردد VHF او تردد uhf.
  • ثالثا:قم بعمل بحث الي عن القنوات أو قم بالبحث عن الترددات الخاصة بالقناة.
  • رابعا: لمتابعة المباراة بصورة وصوت جيد قم بوضع الهوائي في مكان به إشارة جيدة.

تردد قناة اون سبورت

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • تردد القناة: 11861.
  • معامل الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

الترتيبالفريقلعب فازتعادلخسرالفرقالنقاط
1صن داونز 5320611
2الهلال5311310
3الأهلي 521237
4القطن5005-120

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وضمن فريق صن داونز الجنوب إفريقيا التاهل بينما غادر القطن الكاميروني بطوله بشكل رسمي ليظل التنافس على الصعود بين الأهلي والهلال ففي حال فوز الأخير أو تعادله مع الأهلي سيتأهل بينما يحتاج المارد الأحمر الفوز بفارق هدفين أو الفوز بنتيجه. 

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