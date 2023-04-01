تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:

في محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على الهلال بهدف نظيف، حتى يضمن التأهل مباشرة إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ولكن تعادل الأهلي أو خسارته سيجعله يودع البطولة من دور المجموعات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة الهلال السوداني، التي تقام اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة للاعبين قبل انطلاق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف كلًا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 11 و10 نقاط على التوالي، بينما يتواجد القطن الكاميروني في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.