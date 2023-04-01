محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير وتجميل حي شرق

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز وأحياء المحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة مع مراعاة جودة التنفيذ، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل القطاعات وتطوير المنظر الجمالي وتحسين مستوى الشوارع والميادين عن طريق الرصف وتطوير الأرصفة والحفاظ على جمالها.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية المختلفة كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات والبيئة والزراعة والكهرباء وغيرها.

وفي هذا الإطار، نفذت رئاسة الوحدة المحلية لحي شرق عدد من أعمال التطوير والتجميل في القطاعات المختلفة بنطاق الحي حيث تم تنفيذ مراجعة كشافات الإنارة بعدد من الشوارع بمنطقة الوليدية من بينها شارع المعهد الديني بالوليدية وأمام الجمعية الخيرية بالإضافة إلى مراجعة الإنارة على منزل كوبري الأزهر لتحسين الإضاءة والرؤية الليلية بالشوارع والميادين فضلاً عن إزالة الاشغالات ورفع المرافق وإزالة التعديات والحواجز الحديدة والحجارة بشارع الهلالي.

هذا بالاضافة الي استكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع المأمون وشارع تقسيم غزة وفلسطين المتفرع من شارع رياض بحي شرق بالإضافة إلى زراعة أشجار كازورينا بشارع أحمد حسن الباقوري بجوار الممشى السياحي ؛ وذلك بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائب رئيس الحي وجوزيف ألفى مدير قسم الكهرباء ورشاد محمود مدير إدارة الاشغالات وشيماء مسلمي مدير القسم الزراعي بالحي ومسئولي التراخيص والاشغالات والمرافق.

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