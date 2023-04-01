«صحة الدقهلية» تنظم 5 قوافل طبية علاجية خلال شهر مارس

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اطلاق قوافل طبيه علاجية مجانية للاماكن الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتوفير الرعاية الصحية اللازم للمواطنين و تقديم العناية المطلوبة و تحقيق حياة كريمة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف «مكين» ان المبادرة الرئاسية خلال شهر مارس نظمت 5 قوافل علاجية مجانية بنطاق المحافظة، استهدفت قرية الخليج مركز المنصورة، وقرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد، و قرية 15 بحر التبن مركز بلقاس، و قرية 37 الدرافيل مركز بلقاس، و قرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر.

وأوضح وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية انه جرى توقيع الكشف على ما يقرب من 10 الاف شخص خلال 5 قوافل طبية تم اطلقها حتى خلال شهر مارس.

وأكد وكيل الصحة انه تم عمل التحاليل اللازمة لـ 1677 شخصا، و عمل اشاعات عادية لما يقرب من 550 شخصا، و تم تحويل عدد 400 مريض للمستشفيات المتخصصة، و استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة 166 مريض .

و لفت إلى ان مديرية الشئون الصحية بالدقهلية حرصت على إقامة ندوات توعية للمواطنيم على هامش القوافل الطبية بالقرى المختلفة، و ذلك لتقديم التوعية الطبية اللازمة، مشيرا اللى انه تم اقامة ما يزيد عن 300 ندوة حاضر خلالها عدد من الاطباء فى التخصصات المختلفة.

واختتم وكيل الوزارة ان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة تسعى دائما للوصول للمواطنين أينما كانوا خصوصا المناطق النائية والأكثر احتياجا.