التحقيق في بعض المخالفات الإدارية داخل الوحدات الصحية ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شؤون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية ووحدة الغسيل الكلوي بالميمون و إدارة بني سويف الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة.

وأسفر المرور على الوحدة الصحية ووحدة الغسيل الكلوي بقرية الميمون عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد طبيب الوحدة، وتعطل عيادة الأسنان ونقص بعض المستلزمات والأدوات الطبية والوقائية اللازمة بها، هذا بالإضافة إلى احتياج عيادة تنظيم الأسرة لعملية صيانة وترميم، وحاجة معمل التحاليل إلى بعض الأدوات والمواد الكيماوية، فضلا عن تعطل إحدى ماكينات الغسيل الكلوى.

وأثناء المرور على إدارة بني سويف الصحية تم تفقد أقسام الموارد البشرية والحسابات والطب الوقائي ومكافحة العدوى، الأسنان، التفتيش المالي والإداري، تفتيش التمريض، وتنظيم الأسرة، حيث تبين حاجة بعض الوحدات إلى صيانة أجهزة الأوتوكلاف وأفران التعقيم وإصلاح كراسي وحدات الأسنان وتوفير بعض المستلزمات والأدوات.

وكلّف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والحد من خطوط السير، سرعة صيانة ماكينة الغسيل الكلوي المعطلة بوحدة الميمون وكذالك الميزان بمعمل التحاليل،وسرعة توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات والمطبوعات المطلوبة بالوحدات الصحية مع إصلاح كرسي وحدة الأسنان وكذا أجهزة الأوتوكلاف وأفران التعقيم، واتخاذ ما يلزم نحو عمل الصيانة والترميم اللازم لغرفة تنظيم الأسرة بوحدة الميمون.