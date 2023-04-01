4 بوابات.. أطقم تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني توضح للجماهير كيفية دخول الملعب

قدمت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني للجماهير شرحا لكيفية دخول استاد القاهرة والوصول لأماكنهم، حيث أوضحوا أن الدخول سيتم من 4 بوابات، وهم:

بوابة أل رشدان: المقصورة الرئيسية، المقصورة الأمامية، الدرجة الأولى "يمين"، الدرجة الأولى "شمال"

بوابة شارع صلاح سالم: الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة "شمال"

البوابة القبلية شارع النصر: الدرجة الثالثة "يمين"

بوابة الفروسية: الإعلاميين والمصورين

وأنهى رجال الأمن إجراءات تأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني التي ستقام في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.