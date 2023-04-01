السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون ليالي شهر رمضان وحلقات التحفيظ في البرازيل

إحياء ليالي رمضان
إحياء ليالي رمضان في البرازيل

قالت وزارة الأوقاف، إن مسجد المركز الإسلامي بفيلا كاهون ساو باولو البرازيل، عقد مجلس تحفيظ القرآن الكريم، ومقرأة القرآن الكريم للجمهور، وأقيمت صلاتيّ العشاء والتراويح، وذلك في جو إيماني وروحاني بين المسلمين هناك، لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها اليوم السبت، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وفي جو إيماني بمسجد المركز الإسلامي بفيلا كاهون ساو باولو البرازيل.

ولفتت الأوقاف، إلى أن هذا الأمر تم بإشراف من موفدي وزارة الأوقاف الشيخ عيد علي خليفة حسن، إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ أحمد شرف الدين أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، الموفدان للمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بدولة البرازيل، حيث شهدت المقرأة وجلسة التحفيظ إقبالًا كبيرًا وحرصًا على الحضور لحفظ وتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه. 

وتابعت الأوقاف: يؤكد الدور الديني والوطني العام الذي يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي، داخل مصر وخارجها، وأن خدمة كتاب الله (عز وجل) في أعلى أولويات وزارة الأوقاف.

سفراء دولة التلاوة المصرية البرازيل شهر رمضان مجلس تحفيظ القرآن الكريم مسجد المركز الإسلامي بفيلا كاهون ساو باولو البرازيل

الأكثر قراءة

السماح بدخول وجبات للمشجعين قبل الإفطار بمباراة الأهلى والهلال

إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الثانية من «هل هلالك» (صور)

حبس عصابة سرقة هواتف محمولة من محل فى الإسكندرية

«أيام العطش والحرب 4».. أحمد سويلم: حرق العلم الإسرائيلى كان أكبر من العطش

الأهلى يواجه الهلال السودانى لحجز تذكرة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

بتكلفة 18 مليون جنيه.. رصف المسار السياحى بإدفو فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا