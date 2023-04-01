سفراء دولة التلاوة المصرية يحيون ليالي شهر رمضان وحلقات التحفيظ في البرازيل

قالت وزارة الأوقاف، إن مسجد المركز الإسلامي بفيلا كاهون ساو باولو البرازيل، عقد مجلس تحفيظ القرآن الكريم، ومقرأة القرآن الكريم للجمهور، وأقيمت صلاتيّ العشاء والتراويح، وذلك في جو إيماني وروحاني بين المسلمين هناك، لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها اليوم السبت، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وفي جو إيماني بمسجد المركز الإسلامي بفيلا كاهون ساو باولو البرازيل.

ولفتت الأوقاف، إلى أن هذا الأمر تم بإشراف من موفدي وزارة الأوقاف الشيخ عيد علي خليفة حسن، إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ أحمد شرف الدين أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، الموفدان للمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بدولة البرازيل، حيث شهدت المقرأة وجلسة التحفيظ إقبالًا كبيرًا وحرصًا على الحضور لحفظ وتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

وتابعت الأوقاف: يؤكد الدور الديني والوطني العام الذي يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي، داخل مصر وخارجها، وأن خدمة كتاب الله (عز وجل) في أعلى أولويات وزارة الأوقاف.