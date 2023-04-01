السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالة تعدٍ ورفع 632 حالة إشغال بأسوان

إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن. 

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات والإشغالات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الفورية وإصلاح الأعطال فى شبكات الكهرباء وغيرها من الجهود في كل قطاعات العمل العام. 

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمي، بالإزالة الفورية لحالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية بنبان بمساحة 500 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدي، وهو الذي توازى مع القيام بأعمال الإنارة بمداخل النجوع المختلفة بالقرية. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق المدينة فى الفترة المسائية، مع متابعة أعمال الصيانة لقطاع الكهرباء بنطاق وسط المدينة. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بشن حملة مكبرة برئاسة نواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد ممدوح بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير، وبمعاونة رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية حيث استهدفت الحملة رفع 632 حالة إشغال، مع تحرير 12 محضر بمناطق ميدان الجيش "الزلابية"، وباتريس لومومبا بنطاق حى غرب المدينة. 

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