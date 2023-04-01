السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للترفيه عن المواطنين.. حديقة «30 يونيو» متنفس حيوي لأهالي المنوفية

حديقة 30 يونيو
حديقة 30 يونيو

لم تقتصر جهود الدولة المصرية على مشروعات البنية التحتية والتنمية فقط في القرى والمحافظات، بل أنها وضعت ضمن أولويتها أيضًا الاهتمام بالمرافق العامة والمناطق الترفيهية من أجل الترفيه على المواطنين، وذلك في مختلف قرى ومحافظات مصر، ومن ضمن تلك المحافظات، محافظة المنوفية والتي شهدت عددًا من مشروعات قطاع المناطق الترفيهية، ومن ضمنها مشروع حديقة «30 يونيو» بمدينة الباجور.

وتم افتتاح وتنفيذ مشروع حديقة «30 يونيو» بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، في يونيو 2022، وهي ضمن مشروعات قطاع المناطق الترفيهية، وأقيمت على مساحة 1000 متر بإجمالي تكلفة وصلت لـ3 ملايين جنيه، وذلك في إطار اهتمامات الدولة بتوفير أماكن للترفيه في القرى النائية بمختلف المحافظات.

أقيمت حديقة 30 يونيو بمدينة الباجور وفق أحدث النظم والتجهيزات الحديثة لتوفير متنفس حيوى للأهالى، وتضم الحديقة 6 برجولات وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد لاستراحة المواطنين ومنطقة ألعاب للأطفال، وتم صب الارضية الخرسانية وطباعتها وأعمال تجليد أسوار الحديقة وإقامة سور كريتال مزود بفوانيس ديكورية ورخام.

وافتتح  اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظة المنوفية، حديقة «30 يونيو» بمدينة الباجور، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وقتها، وقد تم افتتاحها بالمجان في أول أيامها واستقبال الجمهور والأهالي، وذلك حرصًا من الدولة على توفير منفس حيوي للمواطنين، من خلال تبني مختلف المشروعات وتطوير ورفع كفاءه الحدائق والميادين العامة لإعطاء وجهة جمالية تليق بمكانة المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة عمل نظافة دورية وصيانة مستمرة للحديقة، وتوفير كشك نموذجي بالحديقة لبيع احتياجات الأهالي من المشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال تطوير كورنيش ترعة الباجورية والذي يمتد لحديقة «30 يونيو».

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