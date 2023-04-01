البابا فرنسيس يزور قسم أورام الأطفال ويعمِّد أحد الأطفال

قال الأطباء إن بإمكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مغادرة مستشفى جيميلي اليوم، حسب ما جاء في بيان لمدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

وأوضح مدير دار الصحافة في بيان له أنه بعد تحسن حالته الصحية وتجاوبه مع العلاج يُفترض أن يغادر البابا فرنسيس اليوم السبت الأول من أبريل مستشفى جيميلي الذي كان قد توجه إليه الأربعاء الماضي، وهو ما أكده مدير الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أمس الجمعة ٣١ مارس في بيان أشار فيه أيضا إلى ما قام به الأب الأقدس في ذلك اليوم.

وتحدث البيان عن صلاة البابا فرنسيس في المستشفى وتناوله القربان المقدس، وبعد ذلك توجه قداسته إلى قسم أورام الأطفال، وهو ما كان قد قام به البابا فرنسيس خلال فترة النقاهة التي أمضاها في هذا المستشفى عقب العملية الجراحية التي أُجريت له في القولون في تموز يوليو ٢٠٢١، ثم عمَّد البابا الطفل ميغيل أنخيل في قسم جراحة الأطفال.

وفي زيارته لقسم الأورام والتي استمرت نصف الساعة قدم بابا الفاتيكان الهدايا واللعب للمرضى الصغار وتبادل الحديث مع بعض الأمهات، كما ووجه التحية والشكر إلى الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين. وقد أهدى البابا فرنسيس الأمهات والآباء مسبحة الوردية وحلوى الفصح وأيضا نسخا من كتاب يروي للأطفال ميلاد يسوع حسب ما جاء في إنجيلَي القديسين متى ولوقا.

وتحتفل الطوائف الغربية التي تتبع التقويم الغربي الأحد 2 أبريل 2023 بأحد الشعانين 2023.

ويترأس غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي احتفالات أحد الشعانين وأسبوع الآلام والقيامة المجيدة 2023، ففي صباح الأحد يتراس قداس عيد الشعانين، وذلك كنيسة الطاهرة الكبرى، قره قوش- سهل نينوى، العراق.

أحد الشعانين؟

ويعد يوم أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة، ويسمى ذلك الأسبوع بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة أورشليم بالقدس.

ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلت المسيح بالسعف والزيتون المزين وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.