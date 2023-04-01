فتح باب التقدم لوظيفة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

فتحت جامعة طنطا باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية الرياضية للأساتذة العاملين بالكلية من اليوم السبت، وحتى الخميس 6 أبريل القادم.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم السبت 8 أبريل ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الأحد 9 أبريل حتى الإثنين 10 أبريل ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 أبريل.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً من اليوم ذاته.

