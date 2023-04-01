رسولنا قدوتنا أمسية رمضانية بمركز شباب كفر عبد المؤمن بدكرنس

نفذت إدارة شباب دكرنس "قسم التعليم المدني" بمركز شباب كفر عبد المؤمن، التابع لإدارة شباب دكرنس، أمس الجمعة، الأمسية الرمضانية تحت عنوان "رسولنا قدوتنا".

جاء ذلك بإشراف سها السيد، رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة، ومنى مسعد، وسوسن عقل، وحضور حمدي عوض المدير التنفيذي بمركز شباب كفر عبد المؤمن، وأحد الدعاة بإدارة أوقاف دكرنس، و رئيس مجلس الإدارة، و أعضاء مجلس الإدارة والسادة مشرفى النشاط بالمركز.

تناول أحد الدعاة بإدارة أوقاف دكرنس بالحديث عن فوائد شهر رمضان الكريم، وأفاض في صفات رسولنا التي أصبحت قدوة لنا نحتذى بها، وكيفية الاستفادة من قدوتنا فى حياتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تحدث عن أخلاقه وصفاته ومعاملاته ويجب علينا الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم، في جميع مسارات الحياة دون استثناء، سواء في البيت أو المسجد أو القيادة والدعوة والإرشاد، وأن نعمل جاهدين على تحقيق الاقتداء والتأسي به في جميع امور حياتنا.

وأضاف فضيلة الشيخ أن رسولنا الكريم أرسل الله معه منهجا ربانيا كاملا يلبي حاجات الروح والعقل والجسد، فكان النبي صل الله عليه وسلم الأعظم هو أول من طبقها ودعا إليها وبذلك كان منقذ البشرية، لذلك يجب على الجميع أن يقتدي بالنبي صل الله عليه وسلم في صورته وسيرته، واتباع أوامره، حيث قال الله تعالى "وما آتاكم الرسول فخذوه".

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، ومتابعة مجدى عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس.

أمسية رمضانية بمركز شباب كفر عبد المؤمن بدكرنس

أمسية رمضانية بمركز شباب كفر عبد المؤمن بدكرنس