فى الحلقة 9 من «رسالة الإمام».. الشافعى: حق الجار على الجار إغاثته

في منتصف الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقوم ببطولته وأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي، تعود كاميرا المخرج ليث حجو إلى منزل الإمام الشافعي ويعود بالرجل المصاب إلى داره ليطيبه من جروحه.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة التاسعة

وفي داخل منزل الإمام الشافعي، في الحلقة التاسعة من مسلسل "رسالة الإمام"، أثناء مداواة الرجل المصاب، يطرق الباب فيذهب الشافعي ليفتحه فيجد عبدالله بن عبدالحكم، الفقيه المالكي -الذي يقوم بأداءه التمثيلي الفنان القدير جمال عبدالناصر- ومرافق الإمام الشافعي يوسف بن يحيى البويطي –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد أنور-، ويدخل الإثنان دار الإمام ويسألاه ما هذه الدماء التي على ملابسه، فيخبرهم بأن يدخلوا.

بعد أن يغير الإمام ملابسه، يأتي بعباءة إلى الرجل المصاب هو يدعى جمال الدين -الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان سامح السيد-، فيقول له الإمام الشافعي "أعرف أنك ميسور الحال يا جمال الدين، ولكن اسمح لي أن أقدم ردائي وعبائتي هدية، الحمد لله أنت بخير ليست الضربة وحدها ما أذاك، ولكنه الخوف الذي ألقاه اللصوص في نفسك.

يرد عليه جمال الدين بعد ارتداء العباءة فيقول له "صحيح أنك وصلت إلي بعد أن فعلوا بي ما فعلوا وبعد أن سرقوا كل ما معي حتى عبائتي وحذائين لكن الله عز وجل شاء أن يرسلك إليَ لتنقذ حياتي"، ليرد عليه الشافعي بأنها مشيئة الله وما نحن إلا أسباب.

يقاطعهما مرافق الإمام الشافعي يوسف بن يحيى البويطي –الذي يقوم بأدائه التثيلي الفنان خالد أنور-، قائلًا "ولكن ما الذي يجري يا إمام، لم يعد هناك أمان حتى للخروج إلى الصلاة ما كل هذا، ليرد عليه عبدالله بن عبدالحكم، الفقيه المالكي -الذي يقوم بأداءه التمثيلي الفنان القدير جمال عبدالناصر- ويقول "سنرى في الأيام القادمة ما هو أسوأ، لم يعد الأمر يحتمل".

ينظر جمال الدين إلى الشافعي ويقول له "والله لو فعلت غير هذا لاندهشت هذا هو أنت ومن يسبق الإمام لإغاثة ملهوف"، ليقاطعه الشافعي "هذا حق الجار على الجار"، فيقاطعه جمال الدين متسائلاً "وهل كنت تعلم من أنا حين أنقذتني؟!"، يعطيه الشافعي كوبًا من الماء وبه بعض الأعشاب ويطلب الشافعي منه أن يشربه دافئًا.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".