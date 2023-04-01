تدشين الصالون الرمضانى الأول للنشء بمركز شباب ميت سويد بالدقهلية

نظم قسم تنمية النشء بإدارة شباب بني عبيد اليوم الجمعة، الصالون الرمضاني الأول للنشء بمركز شباب ميت سويد، بحضور خمسين طليع بصحبة أسرهم، وهو الصالون الرمضاني الأول للنشء الذي يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء هذا بحضور غادة عبد الخالق رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب بني عبيد، وعبدالفتاح سلامة رئيس قسم الرياضة بالإدارة، و محمد شحاتة المدير التنفيذي لمركز الشباب والهيكل التنفيذي لمركز الشباب، ومحمد طوسون رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

الصالون الرمضانى يأتي في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، على أن ينفذ أسبوعيا خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب مختلف مضيفا محاور الصالون الرمضاني، تضمنت ندوة دينية بعنوان «الصوم والأخلاق» أوضح خلالها فضيلة الشيخ الواعظ بالأزهر الشريف منزلة الصائمين عند الله عز وجل.

كما بين أنه يضيع ثواب الصائم وعباداته من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من العبادات إن لم يتحلى بمكارم الأخلاق، ثم فتح فضيلة الشيخ باب النقاش مع الطلائع وأسرهم وقام بالرد على استفسارات ضيوف الصالون، واختتمت فعاليات الصالون الرمضاني بإنشاء دينى للطلائع المشاركين في فعاليات الصالون الرمضانى..

تأتي فعاليات الصالون الرمضاني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء" بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وصلاح إمبابي مدير عام إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومحمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

كما أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء فعاليات الاسبوع التدريبي المكثف لجميع الفئات العاملة بوحدات الكلي.

وكانت الإدارة المركزية للطب العلاجي بقيادة دكتور محمد حسانين وبالتعاون مع إدارة الكلي بالمديرية قد نظمت 4 دورات تدريبية للعاملين بوحدات الكلي من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيي صيانة.