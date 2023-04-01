تناوله مسلسل «حضرة العمدة».. استشارى نفسى يوضح أضرار «ختان الإناث»

أثار تناول مسلسل حضرة العمدة لقضية "ختان الإناث" تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من آثار وأضرار نفسية وصحية تدفع ثمنها الفتاة.

قضايا مسلسل حضرة العمدة

من ناحيته، قال الاستشاري النفسي الدكتور جمال فرويز، إن “ختان الإناث” يعرض الفتاة لصدمة نفسية بعد استئصال جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية، أو أي تشويه آخر للأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، كما أن الختان يتسبب في أضرار صحية ونفسية تعاني منها الأنثى طوال حياتها ولكن تتباين نتائجها بين فتاة وأخرى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بعض الفتيات تعاني من الإنهيار أثناء العلاقة الزوجية، الأمر الذي يتسبب في كثير من الحياة إلى تشوه تلك العلاقة الخاصة ويقود في كثير من الأحيان إلى النهاية.

مسلسل حضرة العمدة مسلسل درامي اجتماعي من تأليف إبراهيم عيسي وبطولة الفنانة روبي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش عدة قضايا هامة في المجتمع وكيفية التغلب عليها منها ختان الإناث.