الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حضرة العمدة الحلقة 9.. حُجة أرض باسيلي وراء سرقة منزل صلاح عبدالله

حضرة العمدة
حضرة العمدة

اكتشف صلاح عبدالله في الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة سرقة منزله وأن السبب وراء ذلك ضرغام من أجل الحصول على حجة أرض باسيلي الرجل المسيحي للاستيلاء على الأرض واستغلالها في تجارة المخدرات.

 

احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9 

وضمن احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9 وبعد زيارة أحمد بدير إلى منزل شيخ البلد نهرو للاطمئنان عليه وجه له شيخ البلد عدة اتهامات غير موضحة إنه يعلم من وراء السرقة وسأله أحمد بدير عن الأشياء التي تم سرقتها اوضح له إنه تم سرقة حجة ارض باسيلي ولكن لديه نسخيتن غيرهم ومنهم النسخة الأصلية وبعدها أتصدم ضرغام« أحمد بدير».

ويتاجر ضرغام «أحمد بدير» وإبنة إدوارد «دياب» في تجارة المخدرات والأعمال غير المشروعة وصناعة مخدر الأيس ومنها من الممنوعات، ومنذ توليه صفية الفارس «روبي» لعمودية تل شبورة حدثت صراعات كبيرة بين العائلتين الدهايشة التي منها ضرغام وأولاده والفوارسة.

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قصة مسلسل حضرة العمدة 

ويشهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9 عدة قضايا مهمة في المجتمع مثل ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية واستغلال الشباب  للسفر إلي الخارج عن طريق البحر والاتجار بالبشر والتطرف الديني وغيرها من القضايا المهمة التي يناقشها المجتمع.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من إخراج عادل أديب وبطولة كل من الفنانة روبي، وأحمد بدير، بسمة، والفنان إدوارد، والفنان أحمد بدير، والفنان محمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ،  والفنانة القديرة سميحة ايوب، والفنان أحمد أبو زيد، وحسام داغر، وشيري أشرف، إضافة إلي مواهب جديدة نابغة، والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة.

ويعرض مسلسل حضرة العمدة علي قناة الحياة الحمراء يوميًا الساعة 8:30 مساء، بالإضافة إلى منصة watch it.

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