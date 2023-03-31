الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مُشيدًا بمسلسل «حضرة العمدة».. «القومى للمرأة»: نسعى لمواجهة ظاهرة الختان

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

أشاد المجلس القومى للمرأة، بالحلقة الثامنة من مسلسل "حضرة العمدة" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والتي سلطت الضوء على الآثار النفسية والجسدية للختان، والآثار التى تستمر على مدار جميع المراحل العمرية وتؤثر سلباً على حياة السيدات المتعرضات للختان.

ونشر المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جزء من نص حوار جاء فى الحلقة الثامنة من المسلسل جاء فيه: "فاكرة نعمات .. اللى انتِ لحقتى البت قبل ما يختنوها ..انا بقا ملقتش حد يلحقني .. وبدفع تمن اللى عملوه فيا ده، من وأنا صغيرة مش فى وعيي ومش فاهمة حاجة، فهموني ياختى إن ده بيعف البنت وجابولي عروسة حلاوة.. بدفع تمن ده كل يوم .. كل ليلة .. أنتِ لحقتى البت بس أنا مين يلحقني .. جوزي بيشيلنى ذنب مش بإيدى .. معملتوش"  .

جاء ذلك فى نص حوار لـ"سهير" التى تعبر عن حزنها لانهيار حياتها الزوجية، وذلك من الحلقة الثامنة من مسلسل حضرة العمدة الذى يعرض خلال سباق دراما رمضان 2023.

وأكد المجلس أن ضحايا الختان دائما يعانون من الهلع والقلق الدائم، وعدم الثقة في النفس، ولذلك يسعى المجلس جاهداً لنشر الوعى بكافة أضرار ومخاطر الختان، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقوانين الرادعة لتلك الجريمة، للقضاء عليها.

كما يهيب المجلس المواطنين بالإبلاغ عن تلك الجريمة عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

ويعد ختان الإناث ظاهرة قديمة ما زالت تمارس في 29 بلدا أغلبها في أفريقيا وتقدر منظمة اليونيسيف عدد الفتيات والنساء اللواتي تعرضن للختان بـ 125 مليون تقريبا . 

مسلسل حضرة العمدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للختان السيدات المجلس القومي للمرأة الحلقة الثامنة عروسة ليلة شهر رمضان الكريم

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