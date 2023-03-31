الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. «بدور» تلجأ لـ«صفية» بسبب «الابتزاز الإلكتروني»

چيسى الحكيم
چيسى الحكيم

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة ، للنجمة روبي بشكل كبير، وشهدت الحلقة التاسعة التي تعرض حصريًا على قناة الحياة الفضائية العديد من المشاهد القوية المليئة بالإثارة.

 

«الابتزار الإلكتروني».. مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9

وضمن احداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9 ، ذهبت «بدور» التى تجسدها الفنانة الشابة چيسي الحكيم، نجلة «مسعود المجبراتي» ويجسده الفنان جمال يوسف، إلى «صفية عارف الفارس» حضرة العمدة وتجسدها روبي، وتوسلت إليها للوقوف بجانبها في مشكلتها التى تعرضت لها مع أحد شباب القرية، الذي اخترق هاتفها المحمول، وحاول أن يتواصل معها وهنا المسلسل يرصد إحدى القضايا المهمة على أرض الواقع المنتشرة في السنوات الثلاثة الأخيرة «الابتزاز الإلكتروني».

ومن ثم «صفية» وعدت «بدور» أنها ستقف بجانبها وترد لها حقها وفقًا للقانون.

المعروف أن «الابتزاز الإلكترونى» هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، وتعد من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم والتطور التكنولوجي، وباستخدام علم الهندسة الاجتماعية.

كما رصدت الحلقة، البحث عن المجهول الذى ذهب إلى منزل شيخ البلد «أبو نهرو» ويجسده الفنان القدير صلاح عبدالله، الذى تعرض للإصابة فى رأسه، على يد المجهول الذى قام بسرقة أحد الملفات المهمة الخاصة بأرض «باسيلي» ويجسده الفنان القدير جميل برسوم، الذى يطمع فى أرضه نخبة كبيرة من أهالي قرية تل شبورة، وفى مقدمتهم الهايشة وكبيرهم «ضرغام» الذي يجسده الفنان أحمد بدير.

أبطال مسلسل حضرة العمدة 

ويناقش مسلسل «حضرة العمدة» كثير من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، والإرث، والثأر، والهجرة غير الشرعية، وختان الإناث، وزواج القاصرات، والعمل يعرض بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إبراهيم عيسى.

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