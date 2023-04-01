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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 1 إبريل 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع بدء أولى التعاملات اليومية سعى المسافرين إلى الخارج وحجاج بيت الله معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، حالة من الاستقرار عقب أن قام البنك المركزي المصري بإعلان رفع أسعار الفائدة لكي تصل إلى حوالي 18.25% لسعر عائد الإيداع في الليلة الواحدة، وسعر حوالي 19.25% لسعر العائد بالإقراض في الليلة الواحدة.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في البنك الأهلي المصري، أمام سعر الجنيه المصري مستوى مبلغ 8.18 جنيه للشراء، وبمستوى مبلغ 8.21 جنيها للبيع.

 

سعر عملة السعودية اليوم لدى بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصر، مقابل سعر الجنيه المصري مستوى مبلغ 8.18 جنيها للشراء، ومستوى بقيمة 8.21 جنيها للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.13 جنيه للشراء، ومستوى 8.24 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 إبريل 2023 في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

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