نشرة الحوادث| ضبط أجنبي يتاجر في العملات وضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، أهمها:

بسبب كلب.. ضبط متهم بترويع الأهالي في مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بتهمة ترويع الأهالي بكلب في مدينة نصر، وذلك عقب تداول منشور عبر عدد من المواقع الإخبارية، يتضمن استغاثة أهالي إحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بتربية كلب يقوم بترويع المواطنين داخل إحدى المجمعات السكنية بالقاهرة وتهديد الأطفال.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع «مالك الكلب المشار إليه، مقيم بالمجمع السكنى محل البلاغ» وأقر بقيامه بتربية الكلب داخل الحديقة الملحقة بمسكنه، وأضاف بأنه غير مرخص.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة لعدم وجود ترخيص للكلب، وقام مالك الكلب بتوقيع تنازل عنه لتلك الجهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (69) قطعة سلاح ناري، (290) قضية مخدرات وتنفيذ (59956) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

القبض على مجرمين أجبرا 3 أطفال على التسول بالشوارع

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط مسجلين خطر يستغلان الأطفال في أعمال التسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر في بركة السبع

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز، واستقبال أحد المستشفيات "صديق المتوفـي" مُصابًا بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهودها عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع).

مباحث القاهرة تضبط أجنبيًا يتاجر في العملات النقدية

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص، أجنبي الجنسية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة مدينة نصر.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.