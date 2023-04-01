السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ناصر هدية: تسارع الاستعدادات لبدء الحوار الوطنى يؤكد أهميته كمكسب سياسى

النائب ناصر هدية
النائب ناصر هدية

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة للوطن برمته، فالحوار حول قضايا سياسية واقتصادية وهموم مجتمعية بالغ الأهمية، في ظرف دقيق يمر به الوطن تحت مظلة الدولة.

 

ونوه هديه، في تصريح صحفي له اليوم، بدعوة المنسق العام للحوار الوطني، لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك استعدادات متسارعة لبدء الحوار الوطني الشامل مايو المقبل، وسط رغبة عارمة في فتح كل القضايا وصياغة رؤى ومقترحات وطنية ترفع للقيادة السياسية.

 

ولفت نائب الصعيد، إلى أن فتح باب الحوار الوطني بين كل قوى وأطياف المجتمع يحسب للرئيس السيسي ورؤيته، لضرورة مشاركة واسعة من مختلف الأطياف، علاوة على  انضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة على استيعاب الجميع، ويزيد إثراء الحوار ويعظم من نتائجه.

 

وأعرب هدية، عن ثقته الشديدة في أن يحقق الحوار الوطني مختلف أهدافه، وهو مكسب وطني كبير بمعنى الكلمة وخطوة واسعة للمستقبل.

 

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قد وجه الدعوة لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.

 

كما سبق وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني ضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.

الحوار الوطني الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي المنسق العام للحوار الوطني النائب ناصر هدية مكسب سياسي

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