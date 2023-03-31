خبير مقامات: الشيخ طه الفشنى كان عالماً بفن النغم

وصف الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، الشيخ طه الفشني، بأنه صاحب خامة الصوت التينور، الذي يبدأ من درجة عالية، ثم يصعد وينتقل و يتوغل بين المقامات.

وقال عبدالوهاب، خلال حلقة اليوم من برنامج مصر دولة التلاوة المذاع على قناة الناس، إن طه الفشني عالم بعلم النغم، تأثر بأستاذه الشيخ علي محمود، في عالم الإنشاد والتواشيح.



وأوضح أن الفرق بينهما أن الشيخ علي محمود كان يتنقل تنقلات سريعة على المقامات، لا يترك نفسه على المقام جملًا كثيرة، أما طه الفشني فيقول الجملة ويكررها بنفس المقام، تميز بخصوبته، وكان يأخذ المقام لكذا أسلوب، وكل المناطق في الصوت استخدمها.

وختم عبدالوهاب، حديثه عن الفشني، قائلًا: "قارئ مدرسة بمعنى الكلمة".