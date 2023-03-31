مصطفى شلبي يطرق أبواب التاريخ بعد هدفه في المريخ السوداني

طرق مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبواب التاريخ بعد الهدف الذي سجله في شباك المريخ السوداني.

ويلتقي الزمالك مع المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

هدف شلبي جاء بعد 12 ثانية فقط من عمر المباراة عقب تلقيه تمريرة من أحمد سيد زيزو ليضعها في المرمى بسهولة ويسجل أول أهداف الفريق.

وأصبح الهدف الذي سجله مصطفى شلبي هو أسرع هدف في تاريخ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويكسر رقم تياجو أزولاو، قائد فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

وسجل أزولاو، هدفه في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد 15 ثانية من المباراة التي جمعته مع ساجرادا الأنجولي، والتي انتهت بفوز فريق بترو أتلتيكو بثلاثة أهداف دون رد.