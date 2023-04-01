السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «المذيعة الفصيحة» مجموعة قصصية لـ حنان منيب

هيئة الكتاب تصدر
هيئة الكتاب تصدر «المذيعة الفصيحة» مجموعة قصصية لـ حنان منيب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، المجموعة القصصية «المذيعة الفصيحة» للكاتبة حنان منيب.


وتطرح الكاتبة في المجموعة التي تحتوي على خمسة عشر قصة، قضايا حياتية هل على قدر كبير من الأهمية، وتتعمق الكاتبة في ظلها في القبض على بعض الأحداث أو المشاهد الحياتية اليومية الأقرب إلى الأحداث العادية التي يعيشها أناس عاديون قد لا يلتفت لها كثر ممن حملهم الدكتور حنان بحسها الفني والإنساني والشمولي تنقل مثل هذه اللقاطات أو المشاهد الحياتية النابضة بالحس الإنساني بذكاء وحنكة، لتضعها تحت مجهر مكبر أمام المتلقي.


ففي قصتها  "كان يا ما كان »، التي جاءت ضمن المجموعة، تأتي لغة الكاتبة شفافة بديعة لا ينقصها الرقة والعذوبة في سياق فني تبدع القاصة فيه في توظيف مفهوم التناص بصورة واعية ودقيقة، يقرأ المتلقي من خلاله ما تتمتع به الكاتبة من ثقافة عريضة تُحسب لها، وبخاصة أنها تجيد توظيف خلفيتها الثقافية تلك في إحداث التناغم مع التركيبة الفنية للقصة، على صعيد الفكرة واللغة والهدف العام منها، فوق ما تمتعت به الكاتبة في هذا السياق من توظيف الإسقاطات السياسية والفكرية والإنسانية التي قد لا تخفي على المتلقي.


وفي قصتها بعنوان «كرداسة» تلعب لغة السخرية دورها في صياغة القصة، فكرة وحدثًا وشخوصا، ولا يخفى هنا أيضًا الإسقاط ببعديه السياسي والاجتماعي؛ إذ تعالج الكاتبة هنا قضية اجتماعية مهمة بامتياز، وهي المتعلقة بتعرض المرأة في مجتمعاتنا العربية بل في مجتمعات عالمية متعددة أيضًا بشكل عام، للظلم والقهر وتسلط الفكر الذكوري القاسي والشائن، فتبدو القصة على الصعيد الفني والإنساني أقرب إلى عمل إبداعي واقعي نقدي مأسوي، ذلك في إطار إنساني نابض بالحركة والوجع والألم والصخب بل التفسخ النفسي؛ حيث يبحث الإنسان فيه، وفي ظل ما يتعرض له من قهر وتوتر، عن سعادته وراحته وآدميته المفقودة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية المذيعة الفصيحة حنان منيب خمس عشر قصة كان يا ما كان

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة فى اليوم العاشر من رمضان 2023

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

مسلسل «ضرب نار» الحلقة 9.. جابر الكوماندا فى أزمة بعد وفاة والدته «صديقة»

مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفنى الجديد والإعلان خلال أيام

محيى الدين: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورى لتمويل العمل التنموى

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا