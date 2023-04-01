تفاصيل منحة جامعة واترلو 2023 فى كندا للطلاب المصريين

يقدم موقع «الدستور» تفاصيل منحة جامعة واترلو 2023 في كندا، حيث توفر الجامعة منحة بتمويل 10 ألف دولار طوال فترة الدراسة.

الدولة: كندا Canada.

المدينة: واترلو.

اسم الجامعة: منحة جامعة واترلو University of Waterloo.

نبذة عن الجامعة

تقدم جامعة واترلو منحًا دراسية تصل قيمتها إلى 10,000 دولار، ولا تتطلب أي رسوم تسجيل، في كل عام يأتي طلاب من حوالي 120 دولة للانضمام إلى الجامعة؛ ذلك لأن جامعة واترلو تقدم أفضل الخدمات التعليمية ولديها أفضل الموظفين المتاحين لطلابها الذين يساعدونهم في تعزيز حياتهم الشخصية وكذلك المهنية.

اسم المنحة: University of Waterloo International Student Entrance Scholarship.

الدول المتاحة للتقديم: «الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن».

التخصصات المتاحة

كلية الفنون.

كلية العلوم الصحية التطبيقية.

كلية الهندسة.

كلية البيئة.

كلية الرياضيات.

كلية العلوم.

المرحلة الدراسية

بكالوريوس.

التمويل.

توفر جامعة ألبرتا الكندية تمويل بقيمة 10 ألف دولار كندي عند التقديم في أحد برامجها.

معايير القبول

إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على منح جامعة واترلو الدراسية، فيرجى الاطلاع على القائمة التالية لمعايير الأهلية، والتي تشمل؛

1- يجب أن يكون لدى الطلاب معرفة كبيرة باللغة الإنجليزية.

2- جميع المواطنين مدعوون للتقدم بطلب للحصول على منح واترلو الدراسية.

3- يجب أن يكون الطلاب قد حصلوا على 70٪ على الأقل من درجة البكالوريوس.

4- يجب أن يكون الطلاب قد حصلوا على 75٪ على الأقل على مستوى الدراسات العليا.

5- يجب أن يكون المتقدمون طلابًا بدوام كامل في أي برنامج للحصول على درجة علمية.

6- يجب أن يكون لدى جميع المرشحين الدوليين تصريح دراسة ساري المفعول.

7- يجب على الطلاب تلبية متطلبات كل برنامج دراسي.

8- ليست هناك حاجة إلى عملية تقديم منفصلة.

الملفات المطلوبة

1- شهادة الثانوية للتقديم لمرحلة البكالوريوس.

2- شهادة البكالوريوس للتقديم لمرحلة الماجستير.

3- خطاب تحفيزي شخصي.

4- خطاب توصية احترافي.

5- شهادة لغة.

كيفية التقديم؟

خطوات الحصول علي منحة في جامعة واترلو كما يلي:

1- قدم بشكل مباشر للبكالوريوس من خلال هذا الرابط:

https://www.ouac.on.ca/apply/undergraduate/en_CA/user/create

2- قم بملئ بياناتك كاملة ثم ارفق الملفات.

آخر موعد للتقديم: 11 سبتمبر 2023.