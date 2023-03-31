الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

طارق نصير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان داعيا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها بالخير والاستقرار والأمن والسلام.

وقال اللواء طارق نصير إن انتصارات العاشر من رمضان كانت لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية، حيث استطاع جيشنا العظيم أن يكسر غطرسة العدو الصهيوني ويثبت عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض ورفع راية النصر .

وأضاف أن استعادة ذكرى البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل ترسم طريق مشرف للأجيال القادمة.

وأكد نصير أن الشعب المصري في رباط وثيق مع دولته وخلف مؤسساته ليشكلوا معا كتلة واحدة عصية -بإذن الله- على الانكسار. 

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية ويكون داعما للدولة المصرية في كافة تحركاتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا للجمهورية الجديدة. 

الأعلى للقوات المسلحة البرلمان العرب الجيش المصرى الحياة الحزبية والسياسية الدفاع والإنتاج الحربى الدف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري العسكرية المصرية العسكر

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