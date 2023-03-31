«السياحة» تستضيف وفدا من منظمي الرحلات الصينيين في زيارة تعريفية إلى مصر

تستضيف وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل، وفدا من دولة الصين يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، للقيام بزيارة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وقد جاء تنظيم هذه الزيارة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وذلك لتعظيم الاستفادة وخلق اهتمام وزخم إعلامي على الرحلة التعريفية بالإعلام الصيني، وهو ما يأتي أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة في مصر، وكذا أهمية العمل على جذب المزيد من السائحين الصينيين إلي مصر خاصة باعتبار الصين أحد أهم الأسواق الواعدة وواحدة من أكبر الدول المصدرة للسياحة عالمياً.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى شغف السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية وما تذخر به مصر من متاحف ومواقع أثرية فريدة، لافتاً إلى أن السائح الصيني يتمتع بميزات وطبيعة خاصة ويعد من أعلى السائحين ذوي الإنفاق العالي.