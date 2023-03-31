دوري أبطال إفريقيا| كولر: جاهزون لمباراة الهلال.. والحضور الجماهيري دافع قوي للاعبين

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية الأهلي لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء غد السبت على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأشاد المدير الفني بالحضور الجماهيري الكبير والذي سيكون داعما للأهلي لتحقيق هدفه من المباراة وحسم التأهل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: «الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، ومؤخرا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجندة الدولية وكل ما أريد أن أقوله إننا مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد».

وواصل حديثه: «ندرك أهمية مباراة الهلال، ونعرف تماما المطلوب منا كفريق، ولكن بالنسبة لي المهم ليس توقيت تسجيل الهدف خلال المباراة بقدر التحلي بالهدوء وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدفنا».

وعبر كولر عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الهلال مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ توليه المهمة يخوض مباراة في حضور هذا العدد من الجماهير، مؤكدا على أن كرة القدم تلعب من اجل الجماهير وأنه يثق تماما أن جماهير الأهلي سوف تساند وتشجع الفريق في إطار الروح الرياضية المعروفة عنهم، وستكون أكبر داعم للأهلي.

وأوضح المدير الفني أن هناك انسجاما بين اللاعبين في خط الدفاع وأن أي لاعب يشارك قادر على تقديم أقصى ما لديه وتعويض أي غياب إن وجد.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفته كمدرب دائما البحث عن الفوز في جميع المباريات، وهي فلسفة النادي الأهلي بشكل عام في جميع المباريات، وان مباراة الغد أمام الهلال هي الأهم في المرحلة الحالية والتي يسعى خلالها الفريق لحسم التأهل في دوري الأبطال.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، وتضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.