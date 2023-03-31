«فاو»: خسائر تزيد عن 20 % في إنتاج الغذاء بتركيا بسبب الزلزال

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الزلازل التى ضربت مناطق عدة فى تركيا مؤخرا تسببت فى خسائر تزيد عن 20 % من انتاج الغذاء فى البلاد.

وأضاف تقرير وزعته المنظمة اليوم الجمعة في جنيف أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق عملياتها لمساعدة المجتمعات الريفية التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا للحفاظ على إنتاج الغذاء الأساسي واستعادته وذلك مع تقييم للأضرار الزراعية ورصد التأثيرات غير المباشرة على المدى الأطول أجلا .

كما أوضح التقرير أن الزلازل في تركيا أثرت بشدة على 11 مقاطعة زراعية رئيسية مما أثر على 15.73 مليون شخص وأكثر من 20 % للبلاد .

ولفت إلى أن المنطقة المتضررة من الزلزال فى تركيا والمعروفة باسم ( الهلال الخصيب ) تمثل ما يقرب من 15 % من الناتج المحلي الاجمالي الزراعي وتساهم في ما يقرب من 20 في المائة من صادرات الأغذية الزراعية في تركيا.

وذكر التقرير أن التقييمات الأولية تشير الى اثار كبيرة على الزراعة مع تقديرات أولية بأضرار تبلغ 1.3 مليار دولار وخسائر بقيمة 5.1 مليار دولار للقطاع .

كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تسعى وبشكل عاجل للحصول على 112 مليون دولار لتقديم دعم فوري وطويل الأجل للأسر والمجتمعات المتضررة من الزلزال في تركيا وحيث يشمل ذلك 25 مليون دولار في اطار نداء الأمم المتحدة العاجل لتركيا الصادر في فبراير لتقديم الدعم النقدي والزراعي بسرعة الى حوالى 900 ألف شخص من سكان الريف ونوهت المنظمة الى انها حصلت حتى الان على 1.5 مليون دولار فقط من هذه الاحتياجات.