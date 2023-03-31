الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": جولة مكبرة بوحدتي الزويدة ووحدة شماس الصحيتين ومستشفى براني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور  إبراهيم الدمرداش مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمرور على كل من وحدة الزويدة  الصحية ووحدة شماس ومستشفي براني المركزي بالادارة الصحية ببراني. 


وأوضح وكيل صحة مطروح، أن هذه الجولة جاءت للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والانضباط الإداري والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وتلافي معظم السلبيات أثناء المرور والتدريب علي رأس العمل. 

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وأوضح إنه تم التأكد من اتباع سياسات الجودة ومعايير مكافحة العدوي  والتنبية بضرورة حصول المريض على خدمة طبية متميزة ومن اول مرة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعات الدورية لكافة المنشآت الصحية ومتابعة سير وانتظام العمل بها والمتابعة الدورية لوحدات الرعاية الأولية وبتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية ولبحث الإحتياجات المختلفة.

وفي سياق أخر كان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس، وحدة الأشعة الرقمية المباشرة بمستشفي مطروح العام بعد تطويرها وغرفه معمل الميكروبايولوجي .

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كما تفقد محافظ مطروح غرفة تحضير الدواء الكيماوي لمرضي الاورام بعد تطويرها بالإضافة إلي وحدة التشخيص عن بعد بقسم الأطفال والتأكد من عمل جهاز أشعة الايكو للاطفال بالوحدة .

وفي ختام جولته التفقدية للخدمات الطبية التي يتم تقديمها داخل المستشفي تفقد محافظ مطروح مركز القلب وغرف الرعاية والافاقة للاطمئنان علي صحة المواطنين .

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال حديث سابق لـ"الدستور، أنه تفقد رفع كفاءة الأشعة الرقمية ومعمل الميكروبايولوجي  والتأكد من تشغيل جهاز أشعة الايكو الخاص بالاطفال والذي تم وضعة في وحدة التشخيص عن بعد.

وأوضح أنه تم تدشين جهاز المزارع بانواعها المختلفه موجها بتوسعه الغرفه مشيرا الي انه تم توفير استشاري لجراحه الوجه والفكين و2 استشاري  مخ واعصاب يعملون علي مدار الأسبوع.

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الإدارة الصحية الرعاية الأساسية تقديم الخدمات الصحية تواجد الاطقم الطبية توافر الأدوية والمستلزمات محافظ مطروح مستشفي براني المركزي وكيل وزارة الصحة بمطروح

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