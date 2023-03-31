نجاح عملية إعادة توصيل يد مبتورة لأول مرة في مستشفى الفيوم العام

نجح فريق طبي بمستشفى الفيوم العام، قاده الدكتور محمد الازرق استشاري و رئيس قسم جراحة التجميل، ومصطفى حسن استشاري جراحات التجميل و الجراحات الميكروسكوبيه، ومحمود بدور اخصائي جراحة التجميل، وأحمد النحاس طبيب مساعد جراحة التجميل، وبمساعدة دكتور أحمد عرفه أخصائي العظام، إجراء أول عملية استغرقت 13 ساعة، لإعادة توصيل يد مبتورة بالكامل في الفيوم.

وقال الدكتور محمد الدمرداش، مدير مستشفى الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن العملية عبارة عن جراحة ميكروسكوبية دقيقة استغرقت حوالي 13ساعة، حيث أن تفاصيل الواقعة تعود استقبلت مستشفى الفيوم العام، الشاب "جمال على- 19 سنة"، والذي تعرض لحادث أدى إلى بتر كامل في اليد اليسرى و كان الموقف عصيب و النتيجه المفترض حدوثها هي فقد الشاب ليده المبتوره و ضياع مستقبله المهني، ولكن إرادة الله و توفيقه حالت دون ذلك و في ملحمه من التصميم و الإصرار تم عمل فريق مكون من استشارين قسم التجميل والعظام، وبعد الاسعافات الاوليه من اطباء الطوارئ وفي خلال ساعه واحدة تم تحضير الحاله و دخول العمليات.

وأضاف مدير مستشفى الفيوم العام، أنه لأول مرة في مستشفى الفيوم العام في قسم جراحة التجميل، يتم إجراء مثل تلك العملية تحت إشراف نخبة من الدكاترة، حيث تم إعادة توصيل اليد المبتورة في عمليه جراحيه لمدة ١٣ ساعه متواصلة و تم استعادة الدورة الدمويه كاملة و استعادة الوظيفه شبه الكامله لليد اليسرى، مشيراً إلى أن تلك الملحمة العظيمه عمرها ما كانت هتكمل ولا هتعدي من غير دكاترة التخدير اللي حرفيا ليهم الفضل الاول بعد ربنا في نجاح العمليه وهم سيد ابو النور اخصائي التخدير، وخالد المهدي طبيب مساعد تخدير، وانطون سمير طبيب مساعد تخدير محمد شعبان طبيب مساعد تخدير.