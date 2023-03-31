الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح عملية إعادة توصيل يد مبتورة لأول مرة في مستشفى الفيوم العام

جانب من العملية
جانب من العملية

نجح فريق طبي بمستشفى الفيوم العام، قاده الدكتور محمد الازرق استشاري و رئيس قسم جراحة التجميل، ومصطفى حسن استشاري جراحات التجميل و الجراحات الميكروسكوبيه، ومحمود بدور اخصائي جراحة التجميل، وأحمد النحاس طبيب مساعد جراحة التجميل، وبمساعدة دكتور أحمد عرفه أخصائي العظام، إجراء أول عملية استغرقت 13 ساعة، لإعادة توصيل يد مبتورة بالكامل في الفيوم.

FB_IMG_1680268185369

وقال الدكتور محمد الدمرداش، مدير مستشفى الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن العملية عبارة عن جراحة ميكروسكوبية دقيقة استغرقت حوالي 13ساعة، حيث أن تفاصيل الواقعة تعود استقبلت مستشفى الفيوم  العام،  الشاب "جمال على-  19 سنة"،  والذي تعرض لحادث أدى إلى بتر كامل في اليد اليسرى و كان الموقف عصيب و النتيجه المفترض حدوثها هي فقد الشاب ليده المبتوره و ضياع مستقبله المهني، ولكن إرادة الله و توفيقه حالت دون ذلك و في ملحمه من التصميم و الإصرار تم عمل فريق مكون من استشارين قسم التجميل والعظام، وبعد الاسعافات الاوليه من اطباء الطوارئ  وفي خلال ساعه واحدة تم تحضير الحاله  و دخول العمليات.

FB_IMG_1680268179707

وأضاف مدير مستشفى الفيوم العام، أنه لأول مرة في مستشفى الفيوم العام في قسم جراحة التجميل، يتم إجراء مثل تلك العملية تحت إشراف نخبة من الدكاترة، حيث تم إعادة توصيل اليد المبتورة في عمليه جراحيه لمدة ١٣ ساعه متواصلة و تم استعادة الدورة الدمويه كاملة و استعادة الوظيفه شبه الكامله لليد اليسرى، مشيراً إلى أن تلك الملحمة العظيمه عمرها ما كانت هتكمل ولا هتعدي من غير دكاترة التخدير اللي حرفيا ليهم الفضل الاول بعد ربنا في نجاح العمليه وهم سيد ابو النور اخصائي التخدير، وخالد المهدي طبيب مساعد  تخدير، وانطون سمير طبيب مساعد تخدير محمد شعبان طبيب مساعد تخدير.

FB_IMG_1680268159025
FB_IMG_1680268162778
FB_IMG_1680268165379
FB_IMG_1680268169038
FB_IMG_1680268177459
لأول مرة في مستشفى الفيوم اجراء عملية إعادة توصيل اليد المبتوره عمليه جراحيه لمدة ١٣ ساعه

الأكثر قراءة

مصرع شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال بالفيوم

قائد معركة "تبة القنطرة" يتحدث لـ"الدستور" فى ذكرى العاشر من رمضان

قطار الصعيد ينهى حياة مواطن بمركز أبوتشت

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. محمد رمضان يرد مي كساب بعد طلاقها

يصل تاريخه لـ900 عامًا.."الشيخ نصر الدين" أقدم مسجد عاصر العهد العثماني والأيوبي في الوادي الجديد

قصة أول ضابط مصري يعبر قناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا