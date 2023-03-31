الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصة أول ضابط مصري يعبر قناة السويس في حرب أكتوبر المجيدة

اللواء أحمد ذكي عابدين
اللواء أحمد ذكي عابدين

يعد اللواء مهندس أحمد ذكي عابدين، أحد أهم ابطال حرب أكتوبر 1973 والتي استطاع خلالها أن يسطر اسمه بأحرف من نور في سجلات البطولات والشجاعة، وذلك لكونه أول ظابط مصري يعبر قناة السويس خلال الحرب، وكان ذلك انتصارا عظيما رفع معنوية الجنود، وللتعرف أكثر علي تفاصيل وكواليس تلك الحرب نتحدث مع "عابدين" ، وإليكم التفاصيل.

يقول اللواء أحمد ذكي عابدين: “كانت حرب العاشر من رمضان توافق 6 أكتوبر وكان من المقرر أن تبدأ الحرب الساعة 6 مساء ولكن تم تعديل الميعاد وإخبارنا أن الحرب ستبدأ الساعة الثانية ظهرا بدلا من السادسة مساء وهو ماكان مفاجئ للجميع، ولكن سبب تغيير الميعاد اتضح أنه كان بسبب الطقس لكي تكون الشمس في ظهورنا وليس في وجوهنا، فكل شيئ كان يتم حسابه وبدقة شديد لكي نحصل علي أفضل نتائج وهذا ماحدث بالفعل”.

وتابع عابدين، خلال حديثه لـ "الدستور": بالفعل بدأت الحرب وكنت أول ظابط مصري يعبر قناة السويس وبدأ جميع الضباط والجنود بعد ذلك في العبور، وقد استغرق العبور 10 ساعات تقريبا ، فكانت للقوات الجوية مهام كبيرة في حمايتنا وضرب نقاط العدو وكان الرئيس السابق محمد حسني مبارك هو أول صاحب ضربة جوية وبعد الضربات الجوية المتتالية للعدو بدأ الجنود في عبور القناة بالقوارب بكل قوة.

وأوضح اللواء أحمد ذكي عابدين، أن الجنود المصريين أظهروا شجاعة وبسالة غاية الروعة ، وما أذكره في هذا الصدد قيام أحد الجنود المصريين بإفداء زملاؤه من الموت برصاص الجيش الاسرائيلي ووضع جسده أمام النيران لكي يعبر زملاؤه في سلام وهذا موقف من المواقف التي أدهشتني بشدة ولكن هذا ليس غريبا علي شخصية الجندي المصري.

يذكر أن اللواء أحمد زكي عابدين، تقلد منصب محافظ كفر الشيخ في عهد مبارك خلفًا للمحافظ صلاح الدين سلامة، وذلك منذ عام 2008 حتى عام 2012.

قناة السويس العاشر من رمضان كفر الشيخ احمد ذكي عابدين نصر أكتوبر

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