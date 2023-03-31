الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل أحد ضباطه في غارة شنتها إسرائيل على عدة مناطق جنوب غربي العاصمة السورية «دمشق».

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضابط الذي قتل في الغارة الإسرائيلية هو أحد مستشاريه الموجودين في سوريا، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية، منتصف ليلة الخميس – الجمعة، ضد عدة مناطق في العاصمة السورية.

ويعد ذلك الهجوم الإسرائيلي هو الثاني في أقل من 24 ساعة، بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن إصابة عسكريين سوريين قرب دمشق.