الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل أحد ضباطه في غارة شنتها إسرائيل على عدة مناطق جنوب غربي العاصمة السورية «دمشق».

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضابط الذي قتل في الغارة الإسرائيلية هو أحد مستشاريه الموجودين في سوريا، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

txt

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية، منتصف ليلة الخميس – الجمعة، ضد عدة مناطق في العاصمة السورية.

ويعد ذلك الهجوم الإسرائيلي هو الثاني في أقل من 24 ساعة، بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن إصابة عسكريين سوريين قرب دمشق.

إيران إسرائيل دمشق الحرس الثوري الإيراني الغارة الإسرائيلية سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023 بالزيادة الجديدة

8 غيابات عن الأهلى فى مواجهة الهلال السودانى

فى ذكرى النصر.. تفاصيل خطة «السرية العلنية» لإخلاء المستشفيات فى حرب 1973

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

«الصحة»: انخفاض معدلات الإصابة بالدرن إلى 33% من المسجلة عام 2015

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد