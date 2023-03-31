الأنبا عمانوئيل يكرم الأم المثالية بالأقصر

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة تكريم السيدة نوال إبراهيم، برعية رئيس الملائكة ميخائيل، بالأقصر، حاملة لقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الأقصر، والرابعة على مستوي الجمهورية.

جاء ذلك بمشاركة القمص يوسف أقلاديوس، راعي الكنيسة، والأب بولس فاروق. وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة حول "مريض بيت صيدا ولقاء يسوع معه"، الذي ترأف عليه وأقامه، حيث كان وحيدًا، وجد يسوع له رفيقًا متعاطفًا.

وأضاف الأب المطران: «هذا موقف يسوع مع كلِ منا. الله يترأف معنا، خاصة في الأوقات والظروف الصعبة، يحنو علينا ويوقظنا، يقيمنا من ثقل الخطية، ويحررنا من كل ما يعوق حركتنا، ويدعونا أن نكون رفقاء بعضنا لبعض».

يذكر أن هذا التكريم ليس الأول من نيافته، حيث كان هناك لقاء شخصي مع السيدة نوال، رفقة بناتها، بمقر المطرانية.

وساد اللقاء حوار أبوي، كما سردت الأم المثالية قصة كفاحها بالكامل، مؤكدة مدى سعادتها بوقوفها أمام فخامة رئيس الجمهورية، لتكريمها كأم مثالية على مستوي الجمهورية.

وأعربت أيضًا السيدة نوال أن لقائها براعي الإيبارشية، وتكريم الكنيسة لها، يعطيها شجاعة وثقة في استكمال مسيرتها. وفي نهاية القداس الإلهي، قدم الأنبا عمانوئيل لها درعًا تكريم باسم أسرة الإيبارشية إلى الأم المثالية.