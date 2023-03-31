ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى بركة السبع

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز، واستقبال أحد المستشفيات "صديق المتوفـي" مُصابًا بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهودها عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بوجود خلافات بينه والمتوفي والمصاب لسابقة قيامهما بسرقة مركبة "التوك توك" الخاص به، حيث قام بالاستعانة بباقى المتهمين باستدراج المتوفي والمصاب لمنطقة العثور على الجثة بدعوى إنهاء الخلاف ولدى وصولهما تناوبوا التعدى عليهما بسلاح أبيض وعصا خشبية فأحدثوا إصابتهما المشار إليها، والتى أودت بحياة المتوفى وتركوه بمكان العثور عليه وتخلوا عن المصاب وأرشد المتهمون عن الأداتين المستخدمتين فى الواقعة، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" محل الخلاف داخل مسكن المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.