الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسى: موسكو تتبنى استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

تبنت روسيا الجمعة، استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر "تهديدات وجودية" لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، مبررًا تبني هذه الخطة الجديدة، إن "الاضطرابات على الساحة الدولية" تجبر روسيا على "تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها". 

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف: "الطبيعة الوجودية للتهديدات الناتجة عن تصرفات الدول المعادية"، متهمًا الولايات المتحدة وحلفائها بشن "حرب هجينة" ضد موسكو.

روسيا الولايات المتحدة موسكو أوكرانيا الساحة الدولية سيرغى لافروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى بركة السبع

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه في غارة إسرائيلية ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد