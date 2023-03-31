الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كان يعانى من مرض نفسى.. انتحار شاب فى أبوقرقاص بالمنيا

طلق ناري
طلق ناري

نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز انتحار شاب بطلق ناري في المنيا، حيث تبين أن الضحية كان يعاني من مرض نفسي منذ عام تقريبًا.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً مقتل "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا" بطلق نارى، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في انتحار المذكور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أقر والده بأن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية منذ عام تقريباً وتردده على مستشفى الصحة النفسية للعلاج، وبسؤال مدير المستشفى المُشار إليها أيد ذلك، كما قدم والده ما يفيد ذلك ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجله. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية المواقع الإخبارية الإجراءات القانونية أحد الأشخاص جهود أجهزة وزارة الداخلية جمع المعلومات مقتل أحد الأشخاص مستشفي الصحة النفسية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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