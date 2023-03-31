كان يعانى من مرض نفسى.. انتحار شاب فى أبوقرقاص بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز انتحار شاب بطلق ناري في المنيا، حيث تبين أن الضحية كان يعاني من مرض نفسي منذ عام تقريبًا.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً مقتل "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا" بطلق نارى، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في انتحار المذكور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أقر والده بأن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية منذ عام تقريباً وتردده على مستشفى الصحة النفسية للعلاج، وبسؤال مدير المستشفى المُشار إليها أيد ذلك، كما قدم والده ما يفيد ذلك ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.