الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى ينفى تعرض أحد النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل المنيا لانتهاكات

مركز إصلاح وتاهيل
مركز إصلاح وتاهيل

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً ادعاء إحدى السيدات، مقيمة بمركز شرطة القوصية بأسيوط، بتعرض نجلها، نزيل مركز إصلاح وتأهيل المنيا، لانتهاكات داخل محبسه.

وأوضح المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبسؤال نجل المذكورة نزيل مودع بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2، نفى ما ورد بالشكوى من ادعاء بتعرضه لإساءة معاملته من قِبل أي من العاملين بالمركز، وأقر بأنه طلب من والدته أثناء الزيارة تقديم شكوى لكى يتم نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل أسيوط لقربه من محل إقامته .

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة طبيب المركز، أورد بتقريره أن علاماته الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولا يعانى من أي إصابات ظاهرية، وحالته الصحية العامة مستقرة.

إصلاح وتأهيل إصابات ظاهرية إحدى السيدات التواصل الإجتماعى فيس بوك التواصل الاجتماعي توقيع الكشف الطبي تواصل الاجتماعي توقيع الكشف

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بعد الفاصل

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