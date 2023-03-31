«التموين» تستعرض فرص الاستثمار فى مصر بمنتدى البحر المتوسط

«التموين» تستعرض الفرص التجارية الاستثمارية في مصر بمنتدى البحر المتوسط الاقتصادي بإيطاليا

عشماوي: وفد من كبرى الشركات الإيطالية يزور مصر عقب عيد الفطر المبارك لبحث الاستثمار في أسواقها

شركة إيطالية عالمية للعطور ترغب في التصنيع والاستثمار في مصر

شارك الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في منتدى البحر المتوسط الاقتصادي المنعقد بإيطاليا "إيطاليا + ٥" والذي ضم تجمع دول شمال إفريقيا التي تطل على حوض البحر المتوسط، والذي نظمته الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية ومقاطعة كلابريا الإيطالية، وبحضور وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ورؤساء مقاطعة كالابريا وصقلية ونائب وزير الداخلية الإيطالي، كما شارك وزير الخارجية الإيطالية بكلمة عبَّر فيها عن دعمه للمنتدى.

وأكد عشماوي على وجود تعاون وشراكة استراتيجية تربط بين مصر وإيطاليا، وقد انعقد المنتدى في نسخته الرابعة في الجنوب الإيطالي بمقاطعة كلابريا بالتنسيق مع الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، وبحضور المفوض السامي للمناطق الاقتصادية لجنوب إيطاليا والذي يبدى دائمًا تعاونًا كبيرًا من أجل دفع عجلة الاستثمار الإيطالي بمصر، كما ناقش أهم المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين بما فيها العوائد الاستثمارية الأعلى في المنطقة، إضافة إلى سرعة استرداد مصروفات التشغيل في وقت قصير فضلًا عن مزايا استثمارية أخرى جاذبة.

وأضاف عشماوي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شهدت توقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص للدولتين، وحان الوقت لتفعيلها خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها العالم من متغيرات جيوسياسية ودولية، وقد انعكس هذا بالطبع علي دول البحر المتوسط، مؤكدًا على ضرورة تجمع دول حوض البحر المتوسط وفي مقدمتهما مصر وإيطاليا لحث باقي دول المتوسط على الاستثمار البيني وخاصة في الأنشطة اللوجستية والتجارية.

وقال إن مستقبل العالم في منطقتنا، ومصر لديها مميزات كثيرة وفرص وفيرة وخاصة في مجال الأنشطة التجارية واللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتابع عشماوي أن قناة السويس تجذب سنويًا حجم تجارة عالمية يبلغ 3 تريليونات دولار، وهناك فرص كبيرة للاستثمار بين كل من مصر وإيطاليا للاستفادة من تلك التجارة العابرة عبر الأراضي المصرية، وبصفة خاصة مع وجود تعاون وطيد بين مصر وإيطاليا منذ قرون، فمصر تعتبر مفتاح الدخول إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به حيث يحدها كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط وبها قناة السويس.

وأكد عشماوي في كلمته على وجود فرص كبيرة للاستثمار المشترك بين مصر وإيطاليا في أنشطة عديدة ومجالات كثيرة ويقع علي رأسها الأنشطة التجارية ذات بعد صناعي، لافتًا إلى أن وفدًا إيطاليًا رفيع المستوى من الشركات الإيطالية برئاسة جوسيبي رومانو سيقوم بزيارة إلى مصر قريبًا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين الشركات المصرية والإيطالية أيضًا لبحث فرص العمل المشترك، خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية قد نتج عنها تحديات لوجستية كبيرة على مستوى الصعيد العالمي ومن أهمها الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد وضعف سلاسل القيمة فى منظومة التجارة.

وعلى هامش المنتدى، شارك عشماوي في جلسة خاصة للترويج لرحلة العائلة المقدسة والتي شاركت فيها مونيا فرانشيسكيني منسق الاحتفالية العالمية للمسارات الثقافية والدينية "روما ٢٠٢٥"، والتي أكدت أن مصر هي جزء أصيل من الاحتفالية.

وأكد عشماوي أن مصر وضعت استثمارات كبيرة في تطوير مسار العائلة المقدسة، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائم التوجيه بتطوير المسارات والأماكن الثقافية والدينية والتاريخية.

كما التقي عشماوي خلال الزيارة بإيطاليا ممثلي مجموعة من الشركات العاملة فى مجال السلاسل التجارية وإنتاج السلع الضرورية، كما زار سيادته إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة القهوة الإيطالية لبحث فرص الاستثمار في مصر، هذا وقد أبدى الطرف الإيطالي رغبته في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن مصر هي سوق كبيرة وتطل على أسواق عربية وإفريقية ولديها اتفاقيات ثنائية ومتعددة مع الكثير من دول القارة السمراء.

كما زار عشماوي أحد مصانع العطور الشهيرة والتي تنتج أجود أنواع العطور العالمية، وقد تفقد خطوط التحضير والخلط والإنتاج والتعبئة، وقد أبدت الشركة الإيطالية رغبتها فى التواجد والتصنيع فى السوق المصرية لما لمصر من عناصر جاذبة في مدخلات إنتاج العطور، حيث تشتهر مصر بالتنوع في النباتات العطرية وكذا تميز مصر بموقعها كبوابة رئيسية ومحورية للدول المحيطة.

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