كولر يتحدث فى المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والهلال السودانى اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش استعدادًا ‏لمباراة الهلال السوداني التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم فتح تدريب الفريق الأول أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، مؤتمرا صحفيا عن مباراة الأهلي والهلال السوداني قبل المران.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث يتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة.

كما يعقد بعد المؤتمر الصحفي لفريق الهلال السوداني الذي سيكون في الثالثة والنصف عصرا.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في الثامنة مساء اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور، خلال الاجتماع الفني، كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الخططية.

وانتظم رباعي الفريق محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم، في المران الجماعي، بعدما اكتفوا بجلسات استشفائية في الجيم والمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم من الجهاز الفني، بعد عودتهم إلى القاهرة وانتهاء الأجندة الدولية.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.