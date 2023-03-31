الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يواجه المريخ السودانى فى «وداعية» دورى أبطال إفريقيا الليلة

الزمالك
الزمالك

يخوض الزمالك مباراة تحصيل حاصل أمام المريخ السوداني في التاسعة مساء اليوم بستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان خرجا من المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي، ويحتل المريخ المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط يليه الزمالك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما تأهل الترجي التونسي وشباب بلوزداد لربع النهائي عن المجموعة، ومع ذلك يسعى الزمالك لتحقيق فوز معنوي يعيد الثقة للفريق قبل مواجهة المصري في الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك واصل نتائجه السيئة بالهزيمة أمام البنك الأهلي بثلاثية في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وفقد الفريق فرصة المنافسة على البطولة بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي، ولا يتبقى له هذا الموسم سوى بطولة كأس مصر ومباراة السوبر يوم 5 مايو المقبل أمام الأهلي أو بيراميدز، إضافة لتحسين مركزه في الدوري والمنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تلاشت أماله في المنافسة على اللقب.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبيه الدوليين محمد صبحي وأحمد سيد زيزو ومحمد طارق وحسام عبد المجيد بينما يغيب التونسي سيف الجزيري؛ لتأخر عودته من بلاده وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا بسبب الإصابة لذلك سيقوم أحمد عبدالمقصود القائم بأعمال المدير الفني بإجراء تغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة البنك الأهلي وقد يعود لطريقة 3-4-4 بوجود محمود حمدي الونش ومحمود شبانة وحسام عبدالمجيد في الدفاع وسيد عبدالله نيمار في الجانب الأيمن وعبدالله جمعة في الجانب الأيسر وسيف جعفر وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا في الوسط، وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري في الهجوم. 

قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني فى دورى الأبطال 

الجهاز الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعبدالله جمعة.

ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وعبدالله محمد وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه.

يدير المباراة الحكم الرواندي صمويل يوكييوندا، ويساعده مواطنه ديودوني موتيومانا والبوروندي إيميري نيونجابو ومعهم الرواندي روزيندانا ناسورو حكما رابعا.

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وائل لطفي

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