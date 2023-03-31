انطلاق الورش التدريبية لمشروع «ابدأ حلمك» بالوادى الجديد

أطلق قصر ثقافة موط التابع لفرع ثقافة الوادي الجديد، صباح اليوم، فعاليات الورش التدريبية لمشروع "ابدأ حلمك"، ضمن برنامج الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعلم 2023 بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة السيد ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وماهر كامل مدير قصر الثقافة بموط.

وتحت إشراف الفنان المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، المخرج أحمد السيد، المخرج مناضل عنتر، المخرج خالد أبوضيف، المخرج ماهر الحجار، والموسيقار وقائد فرقة الموسيقي العربية بأسيوط حسام حسني، المدير الفني للمشروع بالداخلة المخرج محسن سعيد وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع.

وتحدث الفنان المخرج أحمد طه مع الشباب المتدربين عن تكثيف الورش التدريبية الخاصة بالمشروع، ووضع الأسس والآليات الخاصة بالمشروع خلال الأيام المقبلة استعدادًا لتخرج دفعة جديدة من متدربي ابدأ حلمك بمحافظة الوادي الجديد.

- أهداف المشروع

ويهدف مشروع ابدأ حلمك إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

- تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية

كما يعمل المشروع على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج يتماشى وطبيعة المجتمع الآن إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم وصولًا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية وتحويل تلك الفرق لفرق دائمة تعمل طوال العام بتقديمهم عروضًا مسرحية تتوافق مع خصوصية كل محافظة.

يذكر أن المشروع بدأ بالتعاون بين مسرح الشباب والهيئة في مركز الجيزة الثقافي وتخرجت دفعته الأولى بحضور وزيرة الثقافة، وأقرّت تشكيل لجنة عليا للمشروع تشرف عليها بشخصها لتعميمه على مستوى الجمهورية.