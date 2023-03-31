الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يتجه لتسجيل تراجع فصلي مع انخفاض رهانات رفع الفائدة

الدولار
الدولار

يتجه الدولار نحو تسجيل ثاني خسارة فصلية على التوالي اليوم الجمعة، فيما يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأمريكية باتت قريبة من الذروة.

ويبدو أن دعمًا متواضعًا ناجمًا عن الإقبال على الملاذات الآمنة في منتصف مارس بصدد الانتهاء، بعدما عصفت مخاوف بشأن القطاع المصرفي بالأسواق العالمية. وتراجع مؤشر الدولار 1.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام.

وارتفع اليورو 0.5 بالمئة الليلة الماضية بعد أن عززت بيانات أقوى من المتوقع للتضخم في ألمانيا توقعات المزيد من الرفع في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات بآسيا ارتفاعا ضئيلا إلى 1.0908 دولار. وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين إلى 133.07 ين. وخلال مارس، عدلت الأسواق الرهانات تعديلا كبيرا وتتوقع الآن فرصة تقارب 40 بالمئة لأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وقال محللو سوسيتيه جنرال في مذكرة "من المرجح أن يظل الدولار مقيدا بنطاق محدود حتى يصبح التأثير أكثر وضوحا، لكن إذا استمرت إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، فسيكون هناك مزيد من التراجع".

وأطلق انهيار بنك «سيليكون فالي» قبل ثلاثة أسابيع العنان لمخاوف أوسع بشأن الثقة في القطاع المصرفي في أنحاء العالم، مما دفع بنك يو.بي.إس للاستحواذ على منافسه كريدي سويس ودفع أسهم البنوك إلى الهبوط.

وكانت أسواق العملات بوجه عام أكثر استقرارا من الأسهم. لكن الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، ارتفع 2.5 بالمئة خلال الشهر، مسجلا أفضل أداء لشهر مارس منذ عام 2008.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 0.6296 دولار. وتراجع نحو واحد بالمئة خلال الربع الأول من العام. أما الدولار الأسترالي فقد صعد 0.2 بالمئة إلى 0.6721 دولار. وهو أيضا منخفض نحو 1.3 بالمئة خلال الربع.

وتلقت العملتان دعما من زيادة نشاط التصنيع الصيني، على الرغم من أن البيانات الصادرة اليوم الجمعة أظهرت تباطؤ الوتيرة. وارتفع اليوان الصيني نحو 0.3 بالمئة.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2400 دولار ويتطلع إلى مكاسب فصلية بنسبة 2.5 بالمئة، إذ يعتقد المستثمرون أن التضخم البريطاني الشديد سيتطلب مزيدا من رفع الفائدة لكبحه.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم.

الدولار أسعار الفائدة الأمريكية القطاع المصرفي مؤشر الدولار المانيا اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم في دير الأنبا بيشوي

أخبار فاتتك.. تعليق «الخطيب» بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وتظاهرات حادة تضرب فرنسا

«إفطار المنتصرين».. تعرف على طعام الجنود في رمضان بأول أيام حرب 1973

وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو