بـ«الصفارة وعلاقة مشروعة».. «دراما المتحدة» تتصدر التريند للمرة التاسعة في رمضان

تتصدر دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التريند بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، ويبحث قطاع عريض من الجمهور المصري والعربي كل يوم عنها، لما تتمتع به من تنوع وتناول يلبى رغبات وأذواق محبي الدراما.

وتصدر اليوم الجمعة، كل من مسلسل الصفارة ومسلسل علاقة مشروعة مؤشرات البحث على جوجل لما شهدته أحداث الحلقة الثامنة من تطور .

- أحداث الحلقة 8 تقود مسلسل الصفارة للتريند

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين الذى يتم عرضه على قناة dmc، رغبة شفيق (أحمد أمين) في ترك البلطجة والفتونة ويخبر والدته وداد (أنعام سالوسة) بذلك، إلا أنها ترفض تماماً، لأنها ترى أنهم أصبحوا لهم قيمة ووضع وسط الكل بسبب الفتونة في حين تطلب منه الإقلاع عن السجائر، ثم يدخل شفيق غرفته ويتفاجأ بوجود نمر على سريره ويفقد وعيه مباشرة.

كما يسترجع شفيق بالفلاش باك مواقف من طفولته وأوقات الضعف التي عاشها في المدرسة، حيث كان يدخل في خناقات ويتعرض للضرب من الأشخاص الأقوى منه، ويشكى أمره لوالده (محمود البزاوى)، ويخبر شفيق أخيه وجيه (طه دسوقى) بأنهما سيتركان شغل الفتونه ويفتتحان شركة سياحة جديدة لأن هذا العالم ليس عالمهما.

ويذهب شفيق إلى تجمع الأصدقاء ويجد شيرين (آية سماحة) وعلاء (حاتم صلاح) وأول لقاء بينهم بعد سنوات منذ تركه شركة السياحة، ويحاول علاء خلال اللقاء السخرية من ملابس شفيق إلا أن الأخير يرد عليه بطريقة الفتوات ويخبرهم بأنه يربى نمر على سريره ليتفاجئوا بالقوة التي يتمتع بها شفيق، لتقف شيرين مع شفيق وتخبره بأن علاء ليس الشخص المناسب لها، وإنما تبحث عن شخص قوى وله هيبة مثله، يعزمها على يوم تحضر اجتماع شفيق مع المعلمين الفتوات والبطجية حتى ترى بنفسها العالم.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

- مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، طلب "عمرو" ياسر جلال من "بثينة" مي عمر أن يغادرا الفندق والذهاب لفندق آخر داخل مدينة أسوان، بعدما شاهدهما أحد أقارب زوجته الأولى "عاليا" داليا مصطفى.

وسيطرت الأجواء الرومانسية على "عمرو" و"بثينة" أثناء خروجهما فى أماكن مختلفة بمدينة أسوان، وسيطرت عليها الغيرة أيضا، بعدما أخبرها بأنه سيذهب للقاهرة للقاء فتاة تريد العمل بالشركة، وطلبت منه أن يقوم بتسريح السكرتيرة ويقوم بتعيين رجل بدلاً منها، وطلب منها عدم التدخل في عمله.

كما قررت بثينة "مي عمر"، وضع خطة بمعاونة صديقتها دينا "بسنت شوقي"، لإبعاد "أمجد" عن طريقها والتخلص من مطاردته لها، كي تتفرغ لزواجها من عمرو "ياسر جلال".

وتبدأ "دينا" في تنفيذ الخطة، وتحاول صرف انتباه "أمجد" عن صديقتها من خلال الحديث المعسول ومغازلته بشكل مستمر.

وتنتهي الحلقة بمشهد صادم إذ يرى "شريف"، شقيق بثينة، "عمرو" وهو داخل البيت عندها، ثم يذهب خلفه ويحاول الدخول للمنزل طالبًا من الحارس أنه يريد الدخول ليوصل شيء إلى بثينة من زوجها، ليقول له الحارس: «جايب لها إيه من زوجها ده لسه داخل قدامك»، ليتفاجئ شقيقها بالأمر.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".