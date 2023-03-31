راتب خيالى.. تسريب عقد ناصر منسى مهاجم الزمالك (مستند)

شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب عقد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتستمر تسريبات عقود لاعبي الفريق الأبيض خلال الآونة الأخيرة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تسريب عقود أكثر من لاعب داخل صفوف الزمالك، مثل مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وسامسون أكينيولا وإمام عاشور وعمر جابر.

وكشف عقد ناصر منسي حصوله على مبلغ يقدر بـ 64 مليون جنيه من الزمالك خلال 4 مواسم ونصف، بواقع 8 ملايين خلال ما تبقى من الموسم الجاري، و13 مليونًا في الموسم المقبل، ومثلها في الموسم الثالث، و15 مليونًا في الموسم الرابع، ومثلها في الموسم الخامس.

وشارك ناصر منسي منذ انضمامه للزمالك على فترات متقطعة ولم يترك بصمة مع الفريق حتى الآن.