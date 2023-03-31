نجلاء بدر عن مسلسل «سره الباتع»: سرد حقيقى فيه روح وحياة وشخصيات ما زالت حية

أعربت الفنانة نجلاء بدر إحدى بطلات مسلسل “سره الباتع”، عن سعادتها الشديدة وفخرها بالمسلسل، قائلة: "نفتقد للأعمال القائمة على الروايات ونحن نحتاجها وهى عودة أراها صحية للدراما المصرية".

وأضافت الفنانة نجلاء بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى، الذي تقدمه عبر القناة الأولى المصرية، أن قصة المسلسل لأستاذ يوسف إدريس، وهو يمثل تاريخ، كما أن ما يميز المسلسل وجود اسم كبير لمخرج كبير هو الأستاذ خالد يوسف وهو مخرج معروف بأعماله العظيمة، بالإضافة إلى وجود الشركة المنتجة التي وفرت كافة الإمكانيات لإخراج المسلسل بهذا الشكل، فضلاً عن عودة النجوم الكبار، معقبة: " أستاذ خالد يوسف عمل تضافر في أحداث الرواية والقصة ، كما أن الأحداث الحالية لم تظهر بعد فاللوحة لم تكتمل حتى الآن".

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أنه لا توجد بطولة مطلقة ولكن يوجد عمود فقرى أو سلسلة ظهر تربط المسلسل من بدايته إلى نهايته، معقبة: "اللوحة لسة ما اكتملتش وأنا فخورة بهذا العمل وأراه إضافة، وهذا العمل سيُؤرَخ وهيفضل عايش والأجيال اللي جايه هي اللي هتفهمه، وهذا سرد حقيقي فيه روح وحياة وشخصيات ما زالت حية".

وأشارت الفنانة نجلاء بدر إلى ان الناس أصبحت تتصيد الأخطاء بعد ما توافرت الأعمال الفنية بصورة كبيرة ، معقبة: "زمان كان عندنا عملين بس وكنا مبسوطين بيهم وراضيين رغم وجود الأخطاء، ومستغربة الناس اللي بتنتقد قبل نهاية العمل".