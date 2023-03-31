الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

الذهب
الذهب

زاد البحث عن سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 2% لمعرفة هل صاحب ذلك ارتفاع في المعدن الأصفر أيضا أم انخفضت.
 

سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية  

 

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر وعلى رأسها الذهب من عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية.

 

سعر جرام الذهب من عيار 24
2514.25 جنيه بيع.
2480 جنيه شراء.
 

سعر جرام الذهب من عيار 22
2304.75 جنيه بيع.
2273.25 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 21
2200 جنيه بيع.
2170 جنيها شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 18
1885.75 جنيه بيع.
1860 جنيها شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 14
1466.75 جنيه بيع.
1446.75 جنيه شراء.

ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب من عيار 12
1257.25 جنيه بيع.
1240 جنيها شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 9
942.75 جنيه بيع.
930 جنيها شراء.

سعر جنيه ذهب
17600 جنيه بيع.
19090 جنيها شراء.
 

قرار البنك المركزي الجديد 
 

جاء قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
 

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وائل لطفي

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